В умовах, коли електроенергія відсутня, важливо знати, як максимально продовжити роботу батареї, щоб не втратити важливі дані чи можливість завершити важливі завдання.

Експерти дали кілька порад, які дійсно допоможуть зберегти заряд ноутбука на довший час.

Перш за все, варто оцінити стан акумулятора вашого ноутбука. Зазвичай батарея пристрою має термін служби 300-500 циклів зарядки. Після цього ємність акумулятора зменшується до 70-80% від початкового рівня. Щоб продовжити "життя" батареї, дотримуйтеся кількох простих правил.

Перш за все, уникайте різких перепадів температур — це швидко знижує ефективність акумулятора. Також не тримайте ноутбук постійно підключеним до мережі — періодично розряджайте та заряджайте його. Слідкуйте за охолодженням — не ставте ноутбук на м'які поверхні, на яких він може перегріватися. Обов'язково використовуйте економічний режим — зменшення яскравості екрану і відключення непотрібних функцій допомагають значно продовжити час роботи. На додачу, калібруйте акумулятор раз на кілька місяців — це дозволить точно визначати рівень заряду.

Якщо електрика вимкнена, ось кілька способів ще більше зберегти заряд: налаштуйте план енергозбереження — зайдіть у налаштування ноутбука та виберіть оптимальні параметри для роботи на батареї. Зменште яскравість екрану. Вночі чи під час тривалих пауз вимикайте ноутбук повністю, оскільки навіть у режимі сну він витрачає енергію. Очищайте кеш і видаляйте непотрібні файли — сміття на жорсткому диску може забирати ресурси, що впливає на швидкість і енергоспоживання.

В умовах відсутності електрики також вимкніть все, що не використовується: вебкамери, картки пам'яті, Bluetooth, Wi-Fi. Вони забирають заряд, навіть коли неактивні. А ще, пам'ятайте про те, що ноутбук повинен бути подалі від джерел тепла і холоду.

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