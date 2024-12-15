Експерти дали кілька порад, які дійсно допоможуть зберегти заряд ноутбука на довший час.
Перш за все, варто оцінити стан акумулятора вашого ноутбука. Зазвичай батарея пристрою має термін служби 300-500 циклів зарядки. Після цього ємність акумулятора зменшується до 70-80% від початкового рівня. Щоб продовжити "життя" батареї, дотримуйтеся кількох простих правил.
Перш за все, уникайте різких перепадів температур — це швидко знижує ефективність акумулятора. Також не тримайте ноутбук постійно підключеним до мережі — періодично розряджайте та заряджайте його. Слідкуйте за охолодженням — не ставте ноутбук на м'які поверхні, на яких він може перегріватися. Обов'язково використовуйте економічний режим — зменшення яскравості екрану і відключення непотрібних функцій допомагають значно продовжити час роботи. На додачу, калібруйте акумулятор раз на кілька місяців — це дозволить точно визначати рівень заряду.
Якщо електрика вимкнена, ось кілька способів ще більше зберегти заряд: налаштуйте план енергозбереження — зайдіть у налаштування ноутбука та виберіть оптимальні параметри для роботи на батареї. Зменште яскравість екрану. Вночі чи під час тривалих пауз вимикайте ноутбук повністю, оскільки навіть у режимі сну він витрачає енергію. Очищайте кеш і видаляйте непотрібні файли — сміття на жорсткому диску може забирати ресурси, що впливає на швидкість і енергоспоживання.
В умовах відсутності електрики також вимкніть все, що не використовується: вебкамери, картки пам'яті, Bluetooth, Wi-Fi. Вони забирають заряд, навіть коли неактивні. А ще, пам'ятайте про те, що ноутбук повинен бути подалі від джерел тепла і холоду.
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