Ноутбук — важливий інструмент для життя, розваг і роботи.

Однак навіть найнадійніша техніка інколи дає збій, і один із сигналів про неполадки — це неприємний писк, який починає видавати пристрій.

Експерти розповіли, що робити, якщо ваш ноутбук несподівано почав пищати. Звуки, які видає ноутбук, часто є сигналами про проблеми з різними його компонентами. Всі сучасні ноутбуки оснащені маленьким динаміком на материнській платі, який дає звукові сигнали про несправності. Перш за все, варто визначити джерело писку, адже це може бути пов’язано з кількома поширеними причинами.

Часто, особливо під час роботи або перегляду фільмів, люди можуть випадково забруднити клавіатуру. Це може стати причиною залипання клавіш, зокрема функціональних клавіш (F1, F2 тощо) або клавіші Esc. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте акуратно почистити клавіатуру, використовуючи спиртовий розчин. Якщо ви не хочете ризикувати, краще зверніться до сервісного центру.

Інший можливий варіант — неполадки з материнською платою або з іншими компонентами пристрою. Якщо ноутбук видає писк під час увімкнення чи вимкнення, це може бути пов’язано з помилками в роботі материнської плати. У такому разі самостійно усунути проблему не вийде — необхідно звернутися до професіоналів.

Перегрів ноутбука — ще одна часта причина писку. Якщо система охолодження працює неправильно або вентилятор забитий пилом, пристрій може нагріватися до критичної температури, що призведе до шуму. В такому випадку ноутбук потребує очищення, щоб відновити нормальну циркуляцію повітря всередині корпусу.

Помилки в роботі оперативної пам’яті також можуть викликати писк. Для початку можна спробувати почистити конектори ОП, але якщо це не допоможе, доведеться звертатися в ремонт.

Кожен ноутбук має власну систему сигналів, закладену в BIOS, що повідомляє про різні неполадки. Найпоширеніші звукові сигнали: 1-2-2-3 — помилка контрольної суми запам’ятовувального пристрою; 1-4-1-1 — помилка оперативної пам’яті; 1-3-1-1 — помилка з оновленням DRAM; 1-3-3-1 — несправність пам’яті; 1-3-1-3 — проблеми з клавіатурою.

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