Суперфналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить нежный и ароматный творожный кекс для праздничного стола.
Чтобы приготовить вкусный праздничный кекс, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- 180 г сливочного масла (комнатной температуры)
- щепотка соли
- 140 г сахара
- 2 яйца
- 180 г творога (жирность 9%)
- 390 г муки
- 10 г разрыхлителя
- 3 г молотой корицы
- 2 г сушеного имбиря
- 130 г орехов (грецкие)
- 300 г сухофруктов
- сок одного-двух апельсинов
- 40 г коньяка (или рома)
- 60 г сахарной пудры – для посыпки
Звезда "Мастер Шеф" хорошо промывает сухофрукты, а затем заливает смесью коньяка и апельсинового сока, чтобы жидкость полностью покрывала их, при необходимости можно добавить немного воды. Замачиваем сухофрукты минимум на несколько часов, можно на ночь.
К мягкому сливочному маслу добавляем сахар, соль и взбиваем до побеления и увеличения в объеме. После этого добавляем творог, два яйца и взбиваем до однородной консистенции.
Постепенно в творожную массу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет смесь муки с разрыхлителем и лопаткой замешивает тесто. Затем добавляем корицу, имбирь, сухофрукты (без жидкости), орехи и хорошо вымешиваем.
В форму для кекса, смазанную сливочным маслом, выкладываем тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Готовому кексу даем остыть, а затем посыпаем сахарной пудрой и украшаем по желанию.
"Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавила, что такой творожный кекс становится максимально вкусным, если дать ему настояться минимум несколько часов, а лучше ночь.м
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