Звезда "Мастер Шеф" поделилась с украинцами простым рецептом кекса с творогом, сухофруктами и орешками, который станет украшением праздничного стола.

Суперфналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить нежный и ароматный творожный кекс для праздничного стола.

Чтобы приготовить вкусный праздничный кекс, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

180 г сливочного масла (комнатной температуры)

щепотка соли

140 г сахара

2 яйца

180 г творога (жирность 9%)

390 г муки

10 г разрыхлителя

3 г молотой корицы

2 г сушеного имбиря

130 г орехов (грецкие)

300 г сухофруктов

сок одного-двух апельсинов

40 г коньяка (или рома)

60 г сахарной пудры – для посыпки

Звезда "Мастер Шеф" хорошо промывает сухофрукты, а затем заливает смесью коньяка и апельсинового сока, чтобы жидкость полностью покрывала их, при необходимости можно добавить немного воды. Замачиваем сухофрукты минимум на несколько часов, можно на ночь.

К мягкому сливочному маслу добавляем сахар, соль и взбиваем до побеления и увеличения в объеме. После этого добавляем творог, два яйца и взбиваем до однородной консистенции.

Постепенно в творожную массу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет смесь муки с разрыхлителем и лопаткой замешивает тесто. Затем добавляем корицу, имбирь, сухофрукты (без жидкости), орехи и хорошо вымешиваем.

В форму для кекса, смазанную сливочным маслом, выкладываем тесто и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Готовому кексу даем остыть, а затем посыпаем сахарной пудрой и украшаем по желанию.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавила, что такой творожный кекс становится максимально вкусным, если дать ему настояться минимум несколько часов, а лучше ночь.

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