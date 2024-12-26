Он сообщил, что полностью возместил причиненный ущерб, а также отметил, что имеет двоих детей и мать с инвалидностью.

Депутат Сокирянского городского совета на Буковине Роман Мартынюк не понес тюремного наказания за смертельное ДТП , которое совершил под хмельком.

Об этом говорится в приговоре Сокирянского районного суда от 28 ноября.

35-летний мужчина сбил насмерть женщину, которая шла по обочине с велосипедом. Суд принял во внимание раскаяние депутата, наличие у него двоих малолетних детей и матери с инвалидностью, и назначил штраф в почти 300 тысяч гривен.

Авария произошла 29 марта 2024 года в городе Сокиряны. По данным полиции, водитель в состоянии опьянения совершил наезд на женщину и покинул место ДТП. Дело было передано в суд после завершения расследования.

Суд установил, что обвиняемый управлял автомобилем Audi-A6 в состоянии алкогольного опьянения, что мешало ему адекватно оценивать дорожную обстановку. Проезжая по улице О. Кобылянской неподалеку от заправки ANP он проявил невнимательность и допустил наезд на пешеходку. Женщина погибла на месте.

На суде Роман Мартынюк признал вину, выразил искреннее раскаяние и неоднократно просил прощения у потерпевших. Он сообщил, что полностью возместил причиненный ущерб, а также отметил, что имеет двоих детей и мать с инвалидностью, поэтому просил суд учесть это.

Потерпевший не явился в суд, но в письменном заявлении отметил, что не имеет претензий к обвиняемому. помощи ВСУ, в частности финансирование закупки лекарств для раненых военных и сдачу крови.

Приговор суда – штраф в размере 289 тысяч гривен, оформление права управлять транспортными средствами на пять лет, а также компенсация государству за экспертизу в размере 54 тысяч гривен. Гражданский иск о моральном вреде оставлен без рассмотрения. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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