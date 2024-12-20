Название тирамису не зря в переводе означает "подними меня вверх", потому что это невероятно нежный и вкусный десерт.

Тирамису можно с легкостью приготовить в домашних условиях, и в результате десерт будет даже вкуснее, чем в большинстве ресторанов.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Для приготовления тирамиск нам понадобятся следующие ингредиенты:

сыр маскарпоне – 250 г

сливки 33% - 250 г

яичные желтки – 3 шт.

сахар – 150 г + 1-2 ст.л.

алкоголь (ром, ликер или т.п.) – 80 г

эспрессо – 4 порции

печенье савоярди – 16 шт.

какао-порошок

Печенье савоярди можете не покупать, а приготовить самостоятельно по рецепту судьи шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского – рецепт здесь.

"Первое и главное правило вкусного тирамису - хороший кофе и вкусный алкоголь. Кофе советую брать натуральный. Классно, если у Вас есть такой дома, но если нет, то советую приобрести в кафе пару чашек", - рассказала шеф-повар.

Смешиваем кофе, 50 г рома, 100 г кипятка и 1-2 ст.л. сахара – это будет пропитка для савоярди.

Для крема к желткам добавляем сначала 50 г сахара, ставим на водяную баню и начинаем взбивать до посветления и легкой воздушности. Добавляем еще 100 г сахара и перемешиваем до растворения. Добавляем маскарпоне и размешиваем до однородности.

Отдельно взбиваем сливки. Взбитые сливки добавляем в желточно-сырную массу и перемешиваем. В конце шеф-повар добавляет в крем еще 30 г ликера или хереса.

Для приготовления тирамису шеф-повар использует форму 20х15 см. Печенье савоярди на несколько секунд обмакиваем в кофейную смесь и выкладываем в форму первым слоем. На печенье выкладываем половину крема, далее снова слой пропитанного печенья и оставшийся крем.

Сверху посыпаем тирамису какао-порошком, накрываем десерт пищевой пленкой и для пропитки отправляем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. После этого еще раз посыпаем тирамису какао.

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