Есть несколько способов, которые помогут отслеживать потерянное устройство, даже если оно выключено или у него разряжена батарея.

Каждое мобильное устройство имеет уникальный 15-значный код, известный как Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI), который можно сравнить с отпечатком пальца для телефона. Чтобы найти свой IMEI, достаточно набрать *#06# или проверить этикетку под аккумулятором устройства.

Подайте заявление в полицию, указав номер IMEI и другие данные о вашем устройстве. Обратитесь к своему оператору связи и сообщите номер IMEI, чтобы заблокировать устройство и предотвратить его использование с новой SIM-картой.

Зарегистрируйте телефон как утерянный или украденный на портале CEIR (Central Equipment Identity Register). Это позволит операторам связи заблокировать все сервисы для вашего устройства.

Если у вас нет записи номера IMEI, современный смартфон предлагает встроенные функции для отслеживания устройства. Однако важно, чтобы они были заранее активированы.

На устройствах Android есть функция «Найти мое устройство», которую можно использовать для отслеживания телефона. Для этого необходимо:

Перейти в «Настройки» > «Безопасность» > «Найти мое устройство» и убедиться, что функция включена. При утере телефона зайдите на сайт android.com/find и войдите в свою учетную запись Google. На карте отобразится примерное местоположение устройства, и вы сможете воспроизвести звук, заблокировать или стереть данные удаленно.

Для пользователей iPhone есть аналогичная функция — «Find My». Эти функции используют GPS, Wi-Fi и сотовые данные для отслеживания, и они работают даже если телефон выключен, отображая его последнее известное местоположение.

Если функции отслеживания не были настроены заранее, то многие операторы мобильной связи предлагают услуги отслеживания за дополнительную плату.

Позвоните в службу поддержки. Запросите услугу «Определите местонахождение моего мобильного телефона». Укажите номер потерянного телефона и ответьте на контрольные вопросы для подтверждения личности.

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