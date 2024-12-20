Известный шеф-повар и ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как в домашних условиях приготовить идеальные рождественские штоллены.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский с вечера готовит 600-700 г сухофруктов (изюм, сушеная журавлика, сушеная вишня, чернослив): промывает их кипятком, заливает 125 г рома и оставляет на ночь. Желательно несколько раз перемешать сухофрукты.
Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на три штоллена):
- молоко (теплое) - 350 г
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 10 г
- дрожжи живые – 50 г
- мука хлебная ~ 920 г
- сливочное масло 82,5% (мягкое) – 200 г
- соль - щепотка
- цедра одного лимона
- орехи – 100-150 г
Кроме того, для смазки и посыпки готовых штолленов "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует 120 г растопленного сливочного масла и 120 г сахарной пудры.
В миске "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает молоко, сахар, дрожжи, соль, половину муки и дает немного подойти. После этого добавляем оставшуюся муку, лимонную цедру, сливочное масло и замешиваем тесто, которое не будет липнуть к рукам.
Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле в час. После этого обминаем его и оставляем подходить еще минут на 30.
Когда тесто подойдет, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в него сухофрукты (без жидкости), орехи и вымешивает. Делим тесто на три части и даем им постоять под полотенцем еще минут 20. После этого формируем штоллены, как на видео, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и оставляем подходить еще на пол часа.
Выпекаем штоллены в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30 минут, затем прячем их в фольгу и выпекаем еще 60 минут. Горячие штоллены сразу смазываем маслом, посыпаем сахарной пудрой.
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