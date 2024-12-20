Если вы любите салат "Селедка под шубой", но хотите придать ему оригинальности и более праздничного вида, то попробуйте этот рецепт от звезд "Мастер Шеф".

Участницы кулинарного шоу "Мастер Шеф" Екатерина Мазуренко и Аннет Вовк показали, как приготовить оригинальную версию салата "Селедка под шубой" в виде торта.

Для приготовления салата "Селедка под шубой" по-новому звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

свекла – 3 шт.

картофель – 3 шт.

морковь - 1 большая

лук – 1 шт. (+ немного сахара, уксуса и воды для маринования)

кислое зеленое яблоко – 0,5 шт.

сельдь – 1 шт.

майонез

агар-агар - 1 ч.л. + 200 мл води

Картофель, свеклу и морковь звезды "Мастер Шеф" хорошо вымывают, заворачивают каждый овощ отдельно в фольгу и запекают в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (приблизительно час).

Лук нарезаем мелкими кубиками. Добавляем к луку немного сахара, яблочного уксуса, воды. Яблоко чистим от кожуры и натираем на мелкой терке, добавляем к луку и перемешиваем.

Филе сельди зачищаем от косточек и нарезаем на маленькие кусочки. Запеченные картофель, морковь и свеклу раздельно натираем на крупной терке.

В разъемную форму, смазанную растительным маслом, звезды "Мастер Шеф" слоями, каждый смазывая майонезом, выкладывают картофель, лук с яблоком, сельдь, морковь и свеклу. От бортиков формы при этом чуть-чуть отступаем, чтобы потом залить салат свекольным желе.

Отправляем салат в холодильник, пока готовим заливку. Свеклу чистим, нарезаем и отвариваем до готовности. С небольшим количеством воды перебиваем свеклу блендером.

Агар-агар звезды "Мастер Шеф" растворяют в воде, доводят до кипения, добавляют к свекле и снова перебивают блендером до однородности. Даем смеси немного остыть и заливаем ей "Селедку под шубой".

Готовый салат со свекольным желе отправляем в холодильник до полного застывания.

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