Участницы кулинарного шоу "Мастер Шеф" Екатерина Мазуренко и Аннет Вовк показали, как приготовить оригинальную версию салата "Селедка под шубой" в виде торта.
Для приготовления салата "Селедка под шубой" по-новому звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- картофель – 3 шт.
- морковь - 1 большая
- лук – 1 шт. (+ немного сахара, уксуса и воды для маринования)
- кислое зеленое яблоко – 0,5 шт.
- сельдь – 1 шт.
- майонез
- агар-агар - 1 ч.л. + 200 мл води
Картофель, свеклу и морковь звезды "Мастер Шеф" хорошо вымывают, заворачивают каждый овощ отдельно в фольгу и запекают в разогретой до 180 градусов духовке до готовности (приблизительно час).
Лук нарезаем мелкими кубиками. Добавляем к луку немного сахара, яблочного уксуса, воды. Яблоко чистим от кожуры и натираем на мелкой терке, добавляем к луку и перемешиваем.
Филе сельди зачищаем от косточек и нарезаем на маленькие кусочки. Запеченные картофель, морковь и свеклу раздельно натираем на крупной терке.
В разъемную форму, смазанную растительным маслом, звезды "Мастер Шеф" слоями, каждый смазывая майонезом, выкладывают картофель, лук с яблоком, сельдь, морковь и свеклу. От бортиков формы при этом чуть-чуть отступаем, чтобы потом залить салат свекольным желе.
Отправляем салат в холодильник, пока готовим заливку. Свеклу чистим, нарезаем и отвариваем до готовности. С небольшим количеством воды перебиваем свеклу блендером.
Агар-агар звезды "Мастер Шеф" растворяют в воде, доводят до кипения, добавляют к свекле и снова перебивают блендером до однородности. Даем смеси немного остыть и заливаем ей "Селедку под шубой".
Готовый салат со свекольным желе отправляем в холодильник до полного застывания.
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