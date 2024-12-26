Украинцы, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на ряд льгот , гарантированных государством.
Рассказываем, какие именно льготы доступны таким людям.
Жилищные льготы и внеочередное обслуживание
В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" люди с инвалидностью могут получать жилье на определенных условиях. Также они и семьи с детьми с инвалидностью имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.
Граждане с инвалидностью I и II группы обслуживаются вне очереди:
в кассах городского и междугороднего транспорта;
в предприятиях и организациях, оказывающих услуги населению.
Льготы на транспорт
Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и одно сопроводительное лицо имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси). Для этого необходимо удостоверение или справка.
Также они пользуются 50% скидкой на проезд по внутренним маршрутам воздушного, железнодорожного, морского и другого транспорта с 1 октября по 15 мая.
Медицинские льготы
Лица с инвалидностью, получающие минимальную пенсию или социальное пособие, а также дети с инвалидностью имеют право на бесплатные лекарства по рецептам при амбулаторном лечении. Лица I и II групп могут покупать лекарства по льготной цене (50% медицинской стоимости) и пользоваться бесплатными санаторно-курортными путевками.
Социальная помощь
Государство оказывает социальную помощь лицам с инвалидностью, постоянно проживающим в Украине и не получающим пенсии. Пособие по уходу могут получать:
личностью с инвалидностью в результате войны;
люди с инвалидностью I группы;
инвалиды II и III групп, одинокие и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе (по заключению врачей).
Эти льготы помогают гражданам с инвалидностью интегрироваться в социальную и экономическую жизнь.
Источник: Новости live
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