Эти льготы помогают гражданам с инвалидностью интегрироваться в социальную и экономическую жизнь.

Украинцы, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на ряд льгот , гарантированных государством.

Рассказываем, какие именно льготы доступны таким людям.

Жилищные льготы и внеочередное обслуживание

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" люди с инвалидностью могут получать жилье на определенных условиях. Также они и семьи с детьми с инвалидностью имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.

Граждане с инвалидностью I и II группы обслуживаются вне очереди:

в кассах городского и междугороднего транспорта;

в предприятиях и организациях, оказывающих услуги населению.

Льготы на транспорт

Лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью и одно сопроводительное лицо имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси). Для этого необходимо удостоверение или справка.

Также они пользуются 50% скидкой на проезд по внутренним маршрутам воздушного, железнодорожного, морского и другого транспорта с 1 октября по 15 мая.

Медицинские льготы

Лица с инвалидностью, получающие минимальную пенсию или социальное пособие, а также дети с инвалидностью имеют право на бесплатные лекарства по рецептам при амбулаторном лечении. Лица I и II групп могут покупать лекарства по льготной цене (50% медицинской стоимости) и пользоваться бесплатными санаторно-курортными путевками.

Социальная помощь

Государство оказывает социальную помощь лицам с инвалидностью, постоянно проживающим в Украине и не получающим пенсии. Пособие по уходу могут получать:

личностью с инвалидностью в результате войны;

люди с инвалидностью I группы;

инвалиды II и III групп, одинокие и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе (по заключению врачей).

Эти льготы помогают гражданам с инвалидностью интегрироваться в социальную и экономическую жизнь.

Источник: Новости live

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