Вони можуть ховатися в програмах, електронних листах, веб-сторінках або навіть у файлах, що на перший погляд виглядають безпечними.

Якщо ви хочете, щоб ваш ноутбук добре працював, важливо знати, як виявити і позбутися шкідливих програм.

Перше, що слід зробити при підозрі на зараження — використовувати антивірусне програмне забезпечення. Антивірусні програми ефективно шукають шкідливі програми, навіть якщо вони малі та приховані. Важливо постійно оновлювати антивірусне ПЗ, щоб мати найновіші бази даних про віруси та загрози. Також варто звернути увагу на спеціальні антишпіонські програми, які допомагають виявляти програми, що можуть шпигувати за вашою діяльністю в Інтернеті.

Ознаки зараження комп'ютера шкідливою програмою

Якщо ваш ноутбук працює значно повільніше, ніж зазвичай, це може бути наслідком зараження вірусом. Якщо ви помічаєте надмірну кількість реклами або незрозумілих повідомлень, це може бути ознакою наявності шкідливих програм. Якщо ваш браузер раптово відкриває непотрібні або небезпечні сайти, це також свідчить про небезпеку. Програми, які без вашої згоди починають завантажуватися або запускатися, можуть також бути ознакою вірусу. Якщо ви не можете відкрити важливі файли чи програми, це також може бути результатом атаки шкідливої програми.

Якщо ви помітили одну з цих ознак, потрібно якнайшвидше запустити антивірусну програму для перевірки системи. Багато антивірусів мають автоматичну функцію видалення вірусів, але інколи може знадобитися вручну відновити файли або виправити систему.

На ринку є багато антивірусних програм, але найбільш надійними є: Avast - потужний антивірус з функцією виявлення небезпечних посилань та файлів та програм. А також Bitdefender - має ефективний алгоритм виявлення вірусів і надає захист в реальному часі.

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