Він повідомив, що повністю відшкодував завдану шкоду, а також зазначив, що має двох дітей і матір із інвалідністю.

Депутат Сокирянської міської ради на Буковині Роман Мартинюк не поніс тюремного покарання за смертельну ДТП, яку скоїв напідпитку.

Про це йдеться у вироку Сокирянського районного суду від 28 листопада.

35-річний чоловік збив насмерть жінку, яка йшла узбіччям із велосипедом. Суд взяв до уваги каяття депутата, наявність у нього двох малолітніх дітей та матері з інвалідністю, і призначив штраф у майже 300 тисяч гривень.

Аварія сталася 29 березня 2024 року в місті Сокиряни. За даними поліції, водій у стані сп'яніння скоїв наїзд на жінку та залишив місце ДТП. Справу передали до суду після завершення розслідування.

Суд встановив, що обвинувачений керував автомобілем Audi-A6 у стані алкогольного сп'яніння, що заважало йому адекватно оцінювати дорожню обстановку. Проїжджаючи вулицею О. Кобилянської, неподалік від заправки ANP, він проявив неуважність і допустив наїзд на пішохідку. Жінка загинула на місці.

На суді Роман Мартинюк визнав провину, висловив щире каяття і неодноразово просив вибачення у потерпілих. Він повідомив, що повністю відшкодував завдану шкоду, а також зазначив, що має двох дітей і матір із інвалідністю, тому просив суд врахувати це.

Потерпілий не з'явився до суду, але в письмовій заяві зазначив, що не має претензій до обвинуваченого. Суддя Сокирянського районного суду Олександр Ратушенко назвав вчинене правопорушення тяжким злочином, але взяв до уваги пом'якшувальні характеристики: каяття, позитивну характеристику від міськради та підтвердження допомоги ЗСУ, зокрема фінансування закупівлі ліків для поранених військових і здачу крові.

Вирок суду – штраф у розмірі 289 тисяч гривень, оформлення права керувати транспортними засобами на п'ять років, а також компенсація державі за експертизу у розмірі 54 тисячі гривень. Цивільний позов про моральну шкоду залишено без розгляду. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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