Ці пільги допомагають громадянам з інвалідністю інтегруватися в соціальне та економічне життя.

Українці, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на низку пільг, гарантованих державою.

Розповідаємо, які саме пільги доступні таким людям.

Житлові пільги та позачергове обслуговування

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" люди з інвалідністю можуть отримувати житло на певних умовах. Також вони та сім'ї з дітьми з інвалідністю мають переважне право на покращення житлових умов.

Громадяни з інвалідністю I та II групи обслуговуються позачергово:

у касах міського та міжміського транспорту;

у підприємствах та організаціях, що надають послуги населенню.

Пільги на транспорт

Особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю й одна супровідна особа мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті (крім таксі). Для цього потрібне посвідчення або довідка.

Також вони користуються 50% знижкою на проїзд внутрішніми маршрутами повітряного, залізничного, морського та іншого транспорту з 1 жовтня по 15 травня.

Медичні пільги

Особи з інвалідністю, які отримують мінімальну пенсію або соціальну допомогу, а також діти з інвалідністю мають право на безкоштовні ліки за рецептами при амбулаторному лікуванні. Особи I та II груп можуть купувати ліки за пільговою ціною (50% медичної вартості) та користуватися безкоштовними санаторно-курортними путівками за ними.

Соціальна допомога

Держава надає соціальну допомогу особам з інвалідністю, які постійно проживають в Україні й не отримують пенсії. Допомогу на догляд можуть отримувати:

особистістю з інвалідністю внаслідок війни;

люди з інвалідністю I групи;

інваліди II та III груп, які є одинокими та потребують постійного стороннього догляду (за висновком лікарів).

Ці пільги допомагають громадянам з інвалідністю інтегруватися в соціальне та економічне життя.

Джерело: Новини live

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