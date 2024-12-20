Є кілька способів, які допоможуть відстежувати втрачений пристрій, навіть якщо його вимкнено або в нього розряджена батарея.

Кожен мобільний пристрій має унікальний 15-значний код відомий як Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), який можна порівняти з відбитком пальця для телефону. Щоб знайти свій IMEI, достатньо набрати *#06# або перевірити етикетку під акумулятором пристрою.

Подайте заяву до поліції, вказавши номер IMEI та інші дані про ваш пристрій. Зверніться до свого оператора зв'язку та повідомте номер IMEI, щоб заблокувати пристрій та запобігти його використанню з новою SIM-карткою.

Зареєструйте телефон як загублений або викрадений на порталі CEIR (Central Equipment Identity Register). Це дозволить операторам зв'язку заблокувати всі послуги для вашого пристрою.

Якщо ви не маєте запису номера IMEI, сучасний смартфон пропонує вбудовані функції для відстеження пристрою. Однак важливо, щоб їх заздалегідь активували.

На пристрої Android є функція «Знайти мій пристрій», яку можна використовувати для відстеження телефону.

Перейдіть до «Параметри» > «Безпека» > «Знайти мій пристрій» і переконайтеся, що функція увімкнена. При втраті телефону зайдіть на сайт android.com/find і увійдіть до свого облікового запису Google. На карті відобразиться зразкове розташування пристрою, і ви зможете відтворити звук, заблокувати або стерти дані віддалено.

Для користувачів iPhone є аналогічна функція - Find My. Ці функції використовують GPS, Wi-Fi та стільникові дані для відстеження, і вони працюють навіть якщо телефон вимкнено, відображаючи його останнє відоме місцезнаходження.

Якщо заздалегідь налаштовано функції відстеження, багато операторів мобільного зв'язку пропонують послуги відстеження за додаткову плату.

Зателефонуйте до служби підтримки. Запитайте на послугу «Визначте місцезнаходження мого мобільного телефону». Вкажіть номер втраченого телефону та дайте відповідь на контрольні питання для підтвердження особистості.

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