У жовтні важливо виконати всі ці заходи, щоб ваш сад пережив зиму в найкращому стані.

Досвідчені садівники поділилися порадами щодо того, як максимально ефективно підготувати свій сад до зими.

Перш ніж настануть перші заморозки, важливо зібрати опале листя. Це не просто сміття; кожен лист — це потенційний листовий перегній, що може стати справжнім «садовим золотом». Збирайте листя, складаючи його в купи, щоб воно природно перетворилося на багатий компост.

Не забудьте про утеплення рослин. Купіть флісову тканину та ковпаки, які стануть надійним захистом для теплолюбних рослин у випадку раптових заморозків. Ніжні рослини, такі як цитрусові або сукуленти, необхідно занести до теплого приміщення до настання холодів. Важливо перед цим перевірити їх на наявність шкідників.

Ще один важливий крок — збір насіння. Використовуйте паперові пакети для зберігання, не забуваючи одразу маркувати їх. Насіння багаторічних рослин може заощадити вам гроші у наступному сезоні.

Для садівників, які люблять експерименти, жовтень — ідеальний час для заготівлі живців. Вибирайте здорові рослини, використовуйте гострий ніж та дренований компост, і підтримуйте високу вологість. Багато рослин зможуть успішно перезимувати, не вимагаючи пересадження.

Не забувайте про збір врожаю. Збирайте лише ідеальні яблука, обережно укладаючи їх у коробки в прохолодному темному місці. Це дозволить уникнути непередбачених втрат.

Також жовтень — чудовий час для посадки листопадних дерев і кущів. Ґрунт ще теплий, що сприяє росту коренів. Поливайте нові рослини регулярно, щоб забезпечити їхній розвиток до настання зими. Не забудьте і про цибулини! Садіть весняні цибулини, а от тюльпани краще залишити на кінець місяця.

Для тих, хто має високі грядки, рекомендується мульчування компостом. Це забезпечить оптимальні умови для черв'яків, які покращать якість ґрунту до весняного посіву. Газон також потребує вашої уваги: продовжуйте стригти його, поки він росте, і згребіть солому та мох.

Не забудьте про плетисті троянди. Обріжте їх, видаляючи всі пошкоджені гілки, і розведіть основні стебла горизонтально для запобігання зимових ушкоджень.

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