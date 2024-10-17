З настанням осені багато городників починають готуватися до зимових посівів, і однією із важливих справ є посів буряка.

Посів буряка на зиму має свої безсумнівні переваги.

По-перше, при правильному підході можна отримати врожай на 2-3 тижні раніше, ніж при весняному посіві. Крім того, сходи буряка, які були посіяні восени, зазвичай більш здорові та рясні, адже вони здатні краще витримувати весняні холоди. Ще однією перевагою є економія часу навесні — городники зможуть раніше зайнятися іншими справами. Також це чудова можливість використати насіння, термін придатності якого вже підходить до завершення.

Проте, як і в будь-якій справі, тут є й ризики. Одним із найважливіших аспектів є правильний вибір сорту буряка. Не всі сорти підходять для зимового посіву, і садівники часто стикаються з проблемою стрілкування. Для осіннього посіву найкраще обирати холодостійкі, ранньостиглі сорти.

Так коли ж садити буряк у 2024 році? Порада проста: "чим пізніше — тим краще". Потрібно стежити не лише за календарем, а й за погодними умовами. Буряк слід садити при температурі повітря до -5°C, але не нижче. Якщо посіяти занадто рано, є ризик, що при перших відлигах сходи зійдуть, а мороз знищить їх.

Вибір ділянки для посадки також має значення. Місце має бути добре освітленим і провітрюваним, без застою води і скупчення снігу. Перед посівом грядки необхідно підготувати: перекопати, внести компост і золу, а потім зробити борозни на відстані 25 см і глибиною 3-4 см.

Насіння буряка не потребує знезараження чи пророщування, але його слід ретельно перебрати. Сіють насіння на відстані 5-8 см один від одного, засипають землею та утрамбовують. Поливати нові посіви не потрібно. Зверху рекомендується накрити мульчею — соломою, опалим листям або ялиновими гілками. Навесні, коли земля відтане, мульчу можна зняти. Досвідчені городники радять натягнути плівку на дугах, щоб захистити сходи від можливих морозів.

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