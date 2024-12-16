Проте суд вирішив, що постанова Кабміну має вищу юридичну силу і є обов'язковою для виконання.

Львів'янка домоглася перемоги в суді проти міської ради щодо обмеження безкоштовних поїздок.

Львівський окружний адміністративний суд підтримав позов пенсіонерки та людини з інвалідністю, яка оскаржувала рішення виконавчої комісії Львівської міської ради про ліміт у 60 безкоштовних поїздок у громадському транспорті. Позивачка вважала це порушенням своїх прав.

Ця інформація викладена в рішенні суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Суд зобов'язав скасувати обмеження, фактично повернувши право на необмежену кількість безкоштовних поїздок у міському транспорті.

Рішення, яке встановлювало ліміт, було ухвалене 28 липня 2023 року та поширювалося на пільгові категорії громадян, зокрема пенсіонерів та осіб із III групою інвалідності. Жінка звернулася до суду, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України №354 від 17 травня 1993 року, яка гарантує пенсіонерам право на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування. Вона підкреслила, що в умовах міської інфраструктури часто доводиться пересідати з одного транспорту на інший, а встановлений ліміт значно ускладнює пересідання.

Міська рада стверджувала, що це рішення не підтверджує Конституцію України та міжнародне законодавство. Проте суд вирішив, що постанова Кабміну має вищу юридичну силу і є обов'язковою для виконання. У підсумку суд визнав обмеження на безкоштовні посадки незаконним, оскільки виконавчий комітет ЛМР не надав вагомих аргументів для його обґрунтування.

Отже суд визнав, що встановлення ліміту безкоштовних поїздок суперечить постанові Кабінету Міністрів №354, яка забезпечує соціальний захист пенсіонерів.

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