Однако суд решил, что постановление Кабмина имеет высшую юридическую силу и является обязательным для исполнения.

Львовянка добилась победы в суде против городского совета по ограничению бесплатных поездок.

Львовский окружной административный суд поддержал иск пенсионерки и человека с инвалидностью, которая оспаривала решение исполнительной комиссии Львовского городского совета о лимите в 60 бесплатных поездок в общественном транспорте. Истица считала это нарушением своих прав.

Эта информация изложена в решении суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Суд обязал отменить ограничения, фактически вернув право на огромное количество бесплатных поездок в городском транспорте.

Решение, устанавливавшее лимит, было принято 28 июля 2023 г. и распространялось на льготные категории граждан, в том числе пенсионеров и лиц с III группой инвалидности. Женщина обратилась в суд, ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины №354 от 17 мая 1993 года, гарантирующее пенсионерам право на бесплатный проезд в транспорте общего пользования. Она подчеркнула, что в условиях городской инфраструктуры часто приходится пересаживаться с одного транспорта на другой, а установленный лимит значительно усложняет пересадку.

Городской совет утверждал, что это решение не подтверждает Конституцию Украины и международное законодательство. Однако суд решил, что постановление Кабмина имеет высшую юридическую силу и является обязательным для исполнения. В итоге суд признал ограничение на бесплатные посадки незаконным, поскольку исполнительный комитет ЛГС не предоставил весомых аргументов для его обоснования.

Следовательно, суд признал, что установление лимита бесплатных поездок противоречит постановлению Кабинета Министров №354, которое обеспечивает социальную защиту пенсионеров.

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