Якщо громадянин не може вчасно виконати умови договору, термін розстрочки можна продовжити.

Наразі багато громадян стикаються з проблемою заборгованості за житлово-комунальні послуги, але важливо вирішувати це питання якомога швидше, оскільки борги можуть призвести до значно більших проблем.

Оформлення розстрочки боргу регулюється Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, споживання газу та електроенергію".

Хто може оформити розстрочку

Кожен громадянин України має право на реструктуризацію боргу. Це дозволяє розподіляти виплати на зручний період і оплачувати такі послуги:

опалення;

газопостачання;

електроенергія;

водовідведення;

постачання гарячої та холодної води;

утримання житла;

вивезення сміття та нечистот.

Важливо: щомісячні платежі за договором (включаючи поточні та реструктуризовані суми) не повинні перевищувати 25% доходу для працюючих осіб і 20% для тих пенсіонерів, хто отримує соціальну допомогу.

Договір укладається з:

власником житла (якщо воно у приватній власності);

квартиронаймачем чи зареєстрованим мешканцем (для іншої форми власності).

Документи для оформлення договору

Для укладення договору необхідно подати такі документи:

Довідка про склад сім'ї.

Довідки про доходи всіх повнолітніх членів сім'ї, зареєстрованих у місці.

Заява із зазначенням послуг, за якими накопичено борг.

Якщо працездатні члени сім'ї тимчасово не працюють, вони мають надати документи, що підтверджують причини безробіття.

У разі змін у складі сім'ї чи доходах, необхідно протягом місяця оновити документи для перегляду умов договору.

Що робити, якщо не вдається вчасно сплачувати борг

Якщо громадянин не може вчасно виконати умови договору, термін розстрочки можна продовжити. Для цього необхідно повідомити спеціальній комісії з письмовою заявою.

При достроковому погашенні боргу договір може бути завершено за рішенням комісії.

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