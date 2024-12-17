Если гражданин не может своевременно выполнить условия договора, срок рассрочки можно продлить.

Сейчас многие граждане сталкиваются с проблемой задолженности за жилищно-коммунальные услуги , но важно решать этот вопрос как можно скорее, поскольку долги могут привести к гораздо большим проблемам.

Оформление рассрочки долга регулируется Законом Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потреблении газа и электроэнергии".

Кто может оформить рассрочку

Каждый гражданин Украины имеет право на реструктуризацию долга. Это позволяет распределять выплаты на удобный период и оплачивать следующие услуги:

отопление;

газоснабжение;

электроэнергия;

водоотвод;

снабжение горячей и холодной водой;

содержание жилья;

вывоз мусора и нечистот.

Важно: ежемесячные платежи по договору (включая текущие и реструктуризированные суммы) не должны превышать 25% дохода для работающих лиц и 20% для получающих социальную помощь пенсионеров.

Договор заключается из:

собственником жилья (если оно в частной собственности);

квартиросъемщиком или зарегистрированным жильцом (для другой формы собственности).

Документы для оформления договора

Для заключения договора необходимо представить следующие документы:

Справка о составе семьи.

Справки о доходах всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных на месте.

Заявление с указанием услуг, по которым накоплен долг.

Если трудоспособные члены семьи временно не работают, они должны предоставить документы, подтверждающие причину безработицы.

В случае изменений в составе семьи или доходах необходимо в течение месяца обновить документы для пересмотра условий договора.

Что делать, если не удается своевременно платить долг

Если гражданин не может своевременно выполнить условия договора, срок рассрочки можно продлить. Для этого необходимо уведомить специальную комиссию с письменным заявлением.

При досрочном погашении долга договор может быть завершен по решению комиссии.

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