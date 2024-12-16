У Хмельницькому судитимуть 35-річну жінку з Одеської області, яку підозрюють у шахрайстві за схемою "ваш родич у біді".

Про це для Суспільного розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. Інцидент стався у вересні 2024 року, коли жінка, перебуваючи в Хмельницькому, зателефонувала до пенсіонерки та повідомила, що її онука важко травмувалася в аварії. Вражена жахливою новиною, літня жінка передала зловмисниці всі свої заощадження, які складали 120 тисяч гривень. Вона навіть не запідозрила, що стала жертвою шахрайства.

"Пенсіонерка без вагань назвала свою адресу. Підозрювана одразу ж приїхала до жінки, яка віддала їй усі заощадження — 120 тисяч гривень", - розповіла Інна Глега.

Після того, як пенсіонерка дізналася, що з її онукою все гаразд, вона одразу звернулася до поліції. Підозрювана була затримана правоохоронцями Львівщини, коли з'ясувалося, що вона вчинила аналогічний злочин в інших регіонах України. Наразі жінці оголошено підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Справу щодо зловмисниці вже передано до суду.

Раніше Politeka також писала, що у Львівській області засудили жінку-безхатька, яка проникла до чужого будинку та викрала гроші.

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