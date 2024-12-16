В Хмельницком будут судить 35-летнюю женщину из Одесской области, подозреваемую в мошенничестве по схеме "ваш родственник в беде".

Об этом рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега. Инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда женщина, находясь в Хмельницком, позвонила пенсионерке и сообщила, что ее внучка тяжело травмировалась в аварии. Потрясенная ужасающей новостью, пожилая женщина передала злоумышленнице все свои сбережения, составлявшие 120 тысяч гривен. Она даже не заподозрила, что стала жертвой мошенничества.

"Пенсионерка без колебаний назвала свой адрес. Подозреваемая сразу же приехала к женщине, которая отдала ей все сбережения - 120 тысяч гривен", - рассказала Инна Глега.

После того, как пенсионерка узнала, что с ее внучкой все хорошо, она сразу обратилась в полицию. Подозреваемая была задержана правоохранителями Львовщины, когда выяснилось, что она совершила аналогичное преступление в других регионах Украины. Женщине объявлено подозрение по статье 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Дело в отношении злоумышленницы уже передано в суд.

Ранее Politeka также писала, что во Львовской области осудили женщину-бездомную, которая проникла в чужой дом и похитила деньги.

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