В Україні частина пенсіонерів може отримати додаткові виплати у вигляді надбавки 20%.
Таке рішення закріплено в законі "Про статус гірських населених пунктів в Україні".
Правила нарахування 20%-ї надбавки до пенсії
Надбавка надається не лише корінним жителям гірських регіонів, але й переселенцям, які переїхали жити в ці місця.
Умови надання надбавки:
особа повинна проживати офіційно в гірському населеному пункті;
потрібно мати відповідний статус мешканця гірського поселення;
наявність відповідного посвідчення.
Відповідно до документа розмір пенсії, стипендії та інших видів державної допомоги громадянам, які проживають у гірських населених пунктах, додається на 20%.
Як отримати надбавку
Для того, щоб оформити статус мешканця гірського населеного пункту, необхідно звернутися до таких органів:
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
сільська чи міська рада;
органи місцевого самоврядування.
Посвідчення видають протягом 30 днів. Після отримання посвідчення необхідно відправитись до Пенсійного фонду України (ПФУ) із заявою про нарахування доплати.
Наприклад, на Закарпатті є близько 190 гірських населених пунктів, де 20% надбавка оплачується понад 50 тис. пенсіонерів. У Львівській області таких населених пунктів близько 200 (Дрогобицький, Стрийський, Самбірський райони), де підвищену пенсію отримують майже 40 тис. пенсіонерів.
Гірські населені пункти також є в Івано-Франківській та Чернівецькій області.
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