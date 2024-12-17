Відповідно до документа розмір пенсії, стипендії та інших видів державної допомоги таким громадянам додається на 20%.

В Україні частина пенсіонерів може отримати додаткові виплати у вигляді надбавки 20%.

Таке рішення закріплено в законі "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

Правила нарахування 20%-ї надбавки до пенсії

Надбавка надається не лише корінним жителям гірських регіонів, але й переселенцям, які переїхали жити в ці місця.

Умови надання надбавки:

особа повинна проживати офіційно в гірському населеному пункті;

потрібно мати відповідний статус мешканця гірського поселення;

наявність відповідного посвідчення.

Відповідно до документа розмір пенсії, стипендії та інших видів державної допомоги громадянам, які проживають у гірських населених пунктах, додається на 20%.

Як отримати надбавку

Для того, щоб оформити статус мешканця гірського населеного пункту, необхідно звернутися до таких органів:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

сільська чи міська рада;

органи місцевого самоврядування.

Посвідчення видають протягом 30 днів. Після отримання посвідчення необхідно відправитись до Пенсійного фонду України (ПФУ) із заявою про нарахування доплати.

Наприклад, на Закарпатті є близько 190 гірських населених пунктів, де 20% надбавка оплачується понад 50 тис. пенсіонерів. У Львівській області таких населених пунктів близько 200 (Дрогобицький, Стрийський, Самбірський райони), де підвищену пенсію отримують майже 40 тис. пенсіонерів.

Гірські населені пункти також є в Івано-Франківській та Чернівецькій області.

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