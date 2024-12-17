Согласно документу, размер пенсии, стипендии и других видов государственной помощи таким гражданам прибавляется на 20%.

В Украине часть пенсионеров может получить дополнительные выплаты в виде прибавки 20%.

Такое решение закреплено в законе "О статусе горных населённых пунктов в Украине".

Правила начисления 20% надбавки к пенсии

Надбавка предоставляется не только коренным жителям горных регионов, но и переселенцам, переехавшим жить в эти места.

Условия предоставления надбавки:

лицо должно проживать официально в горном населенном пункте;

нужно иметь соответствующий статус обитателя горного поселения;

наличие соответствующего удостоверения.

Согласно документу, размер пенсии, стипендии и других видов государственной помощи гражданам, проживающим в горных населенных пунктах, прибавляется на 20%.

Как получить надбавку

Для того чтобы оформить статус жителя горного населенного пункта, необходимо обратиться в следующие органы:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

сельский или городской совет;

органы местного самоуправления

Удостоверение выдают в течение 30 дней. После получения удостоверения необходимо отправиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с заявлением о начислении доплаты.

Например, в Закарпатье есть около 190 горных населенных пунктов, где 20% надбавка оплачивается более 50 тыс. пенсионеров. Во Львовской области таких населенных пунктов около 200 (Дрогобычский, Стрыйский, Самборский районы), где повышенную пенсию получают около 40 тыс. пенсионеров.

Горные населенные пункты также находятся в Ивано-Франковской и Черновицкой области.

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