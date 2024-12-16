Спочатку його підозрювали у більш тяжкому злочині, але суд вирішив застосувати м'якшу кваліфікацію.

На Харківщині колишній начальник Рубіжанського цеху переробки деревини ДП "Вовчанське лісове господарство" отримав вирок за співпрацю з окупантами.

Як установив суд, під час російської окупації він організовував постачання деревини для будівництва бліндажів і фортифікаційних споруд.

Подробиці справи

Згідно з матеріалами суду, у 2022 році обвинувачений через створену окупантами "військово-цивільну адміністрацію м. Вовчанськ" забезпечив продаж деревини російським військовим. У суді чоловік визнав свою провину та висловив щире каяття.

Рішення суду

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Крім того, чоловіка позбавили права обіймати керівні посади в органах влади, організаціях та установах будь-якої форми власності на 10 років, а також конфіскували майно.

Спочатку його підозрювали у більш тяжкому злочині, але суд вирішив застосувати м'якшу кваліфікацію.

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