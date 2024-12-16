В Харьковской области бывший начальник Рубежанского цеха переработки древесины ГП "Волчанское лесное хозяйство" получил приговор за сотрудничество с оккупантами.
Как установил суд, во время российской оккупации он организовывал поставки древесины на строительство блиндажей и фортификационных сооружений.
Подробности дела
Согласно материалам суда, в 2022 году обвиняемый из-за созданной оккупантами "военно-гражданской администрации г. Волчанск" обеспечил продажу древесины российским военным. В суде мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние.
Решение суда
Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и назначил штраф в размере 170 тысяч гривен. Кроме того, мужчина был лишен права занимать руководящие должности в органах власти, организациях и учреждениях любой формы собственности на 10 лет, а также конфисковали имущество.
Сначала его подозревали в более тяжком преступлении, но суд решил применить более мягкую квалификацию.
Также Politeka писала о том, что в Чернигове же инка, являющаяся уроженкой Кемерово в российской федерации, во время общения с соседкой 26 июня 2023 оправдывала российскую агрессию. Она использовала риторические вопросы, в частности: "Кто начал первым обстреливать Донбасс? Россия?" и другие намеки, имевшие скрытое содержание, в частности: «Вы же начали обстреливать Донбасс» и «Я не знаю, кто говорит, но на Донбасс напала Украина».
Последние новости Украины:
Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света
Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ