Сначала его подозревали в более тяжком преступлении, но суд решил применить более мягкую квалификацию.

В Харьковской области бывший начальник Рубежанского цеха переработки древесины ГП "Волчанское лесное хозяйство" получил приговор за сотрудничество с оккупантами.

Как установил суд, во время российской оккупации он организовывал поставки древесины на строительство блиндажей и фортификационных сооружений.

Подробности дела

Согласно материалам суда, в 2022 году обвиняемый из-за созданной оккупантами "военно-гражданской администрации г. Волчанск" обеспечил продажу древесины российским военным. В суде мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние.

Решение суда

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и назначил штраф в размере 170 тысяч гривен. Кроме того, мужчина был лишен права занимать руководящие должности в органах власти, организациях и учреждениях любой формы собственности на 10 лет, а также конфисковали имущество.

Сначала его подозревали в более тяжком преступлении, но суд решил применить более мягкую квалификацию.

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