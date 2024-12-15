Зимова погода в Україні приносить не лише холод, але й додаткові вимоги до чистоти в містах.

Власники бізнесів в Києві забов'язані своєчасно прибирати сніг і лід на прилеглих територіях, щоб уникнути штрафів і забезпечити безпеку на вулицях.

Про це попередили місцеві ЗМІ.

Зимова погода в Україні приносить не лише холод, але й додаткові вимоги до чистоти в містах. Власники підприємств повинні подбати не тільки про комфорт своїх клієнтів, але й про безпеку навколишнього середовища. Важливо пам'ятати, що вони несуть відповідальність за чистоту та порядок на території біля своїх об'єктів.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, в столиці працюють спеціальні інспектори, які контролюють дотримання правил благоустрою, зокрема прибирання снігу і льоду біля комерційних будівель. Бізнесменам варто своєчасно очищати свої території від снігу, інакше їм загрожують штрафи.

Розміри штрафів можуть бути досить значними. Якщо фізична особа не прибиратиме сніг, їй доведеться сплатити від 340 до 1360 грн. Для підприємців та посадових осіб штрафи можуть сягати від 850 до 1700 грн. Тому важливо не відкладати прибирання на останній момент, щоб уникнути зайвих витрат.

Зважаючи на прогнозовану ожеледицю в Києві, ситуація на вулицях може значно ускладнитися, що підвищує ризик травм. Тому необхідно забезпечити не тільки чистоту території, але й безпеку для пішоходів. Навіть невеликі затримки у прибиранні можуть призвести до небажаних наслідків.

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