Зимняя погода приносит не только холод, но и дополнительные требования к чистоте в городах.

Владельцы бизнесов в Киеве обязаны своевременно убирать снег и лед на прилегающих территориях во избежание штрафов и обеспечить безопасность на улицах.

Об этом предупредили местные СМИ.

Зимняя погода в Украине приносит не только холод, но дополнительные требования к чистоте в городах. Владельцы предприятий должны позаботиться не только о комфорте своих клиентов, но и о безопасности окружающей среды. Важно помнить, что они несут ответственность за чистоту и порядок на территории у своих объектов.

По информации Киевской городской государственной администрации, в столице работают специальные инспекторы, контролирующие соблюдение правил благоустройства, в частности, уборка снега и льда возле коммерческих зданий. Бизнесменам следует своевременно очищать свои территории от снега, иначе им грозят штрафы.

Размеры штрафов могут быть достаточно значительными. Если физическое лицо не будет убирать снег, ему придется заплатить от 340 до 1360 грн. .

Ввиду прогнозируемого гололеда в Киеве, ситуация на улицах может значительно усложниться, что повышает риск травм. Поэтому необходимо обеспечить не только чистоту территории, но и безопасность пешеходов. Даже небольшие задержки в уборке могут привести к нежелательным последствиям.

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