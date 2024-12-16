Військовий збір 5% можуть скасувати: в Раді розповіли, коли це станеться

У 2024 році надходження від військового збору склали понад 40 млрд гривень при ставці 1,5% і очікується, що в грудні ще близько 9 млрд грн надійдуть від цього збору, враховуючи підвищення ставок до 5%.

Про це зазначає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев в ефірній програмі Вечір.LIVE.

Щодо скасування підвищення, Гетьманцев каже, що підвищення ставки військового збору є тимчасовим заходом, запровадженим на період воєнного стану. Після його завершення додаткові 3,5% будуть скасовані автоматично, без необхідності приймати окремі рішення.

"Цей податок є джерелом поповнення бюджету", — підкреслив він.

Гетьманцев додав, що за поточний рік військовий збір забезпечив понад 40 млрд грн при ставці 1,5%, а після підвищення ставок до 5% очікується отримати ще близько 9 млрд грн до кінця грудня.

До слова, з 1 грудня 2024 року для частини громадян введено військовий збір у розмірі 5%. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) підвищення відбувається з 1 січня 2025 року, при цьому ставка варіюється у зв’язку з групою. Наприклад, для зарплати в 30 тисяч гривень сума військового збору може складатися від 300 до 1 500 гривень.

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