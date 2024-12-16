Военный сбор 5% могут отменить: в Раде рассказали, когда это произойдет

В 2024 году поступления от военного сбора составили более 40 млрд. гривен при ставке 1,5% и ожидается, что в декабре еще около 9 млрд. грн. поступят от этого сбора, учитывая повышение ставок до 5%.

Об этом отмечает председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев в эфирной программе Вечір.LIVE.

Относительно отмены повышения, Гетманцев говорит, что повышение ставки военного сбора является временной мерой, введенной на период военного положения. После его завершения дополнительные 3,5% будут отменены автоматически без необходимости принимать отдельные решения.

"Этот налог является источником пополнения бюджета", - подчеркнул он.

Гетманцев добавил, что за текущий год военный сбор обеспечил более 40 млрд. грн. при ставке 1,5%, а после повышения ставок до 5% ожидается получить еще около 9 млрд. грн. до конца декабря.

К слову, с 1 декабря 2024 для части граждан введен военный сбор в размере 5%. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) повышение происходит с 1 января 2025 г., при этом ставка варьируется в связи с группой. К примеру, для зарплаты в 30 тысяч гривен сумма военного сбора может составлять от 300 до 1 500 гривен.

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