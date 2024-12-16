Чума був затриманий під час отримання хабаря на суму 5500 доларів, більшість з яких були фальшивими.

У Львові працівник ДСНС пообіцяв військовозобов'язаному відстрочку від призову за хабар, але був затриманий правоохоронцями.

Як зазначається у вироку, співробітник ДСНС Львівської області Олег Чума, який працював пожежником-рятувальником, у липні 2024 року пообіцяв організувати оновлення військово-облікових даних та забезпечити відстрочку від призову в обмін на хабар. Він стверджував, що має зв’язки з територіальним центром комплектування (ТЦК) і може вплинути на рішення військкомату.

Чума був затриманий під час отримання хабаря на суму 5500 доларів, більшість з яких були фальшивими, оскільки чоловік, який звернувся до нього, співпрацював зі слідством.

У суді Олег Чума визнав свою провину, підтвердивши, що більшість отриманих коштів було заплановано передати співробітникам ТЦК, а решту залишити собі.

Суддя Франківського районного суду Львова Юлія Марків проаналізувала всі докази та визнала Чуму винним у зловживанні впливом, призначивши йому штраф на суму 224 тисячі гривень. Вирок можна оскаржити.

Також Politeka писала про те, що залізничний районний суд Львова ухвалив вирок лікарю-онкологу Ігорю Бекару за корупційні дії. Він отримав 1500 доларів за вплив на співробітників МСЕК з продовження групи інвалідності. Суд призначив йому штраф у розмірі 68 тисяч гривень.

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