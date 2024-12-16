Чума был задержан при получении взятки на сумму 5500 долларов, большинство из которых были фальшивыми.

Во Львове работник ГСЧС пообещал военнообязанному отсрочку от призыва за взятку , но был задержан правоохранителями.

Как отмечается в приговоре, сотрудник ГСЧС Львовской области Олег Чума, работавший пожарным-спасателем, в июле 2024 года пообещал организовать обновление военно-учетных данных и обеспечить отсрочку от призыва в обмен на взятку. Он утверждал, что имеет связи с территориальным центром комплектования (ТЦК) и может повлиять на решение военкомата.

Чума был задержан во время получения взятки на сумму 5500 долларов, большинство из которых были фальшивыми, поскольку обратившийся к нему мужчина сотрудничал со следствием.

В суде Олег Чума признал свою вину, подтвердив, что большинство полученных средств было запланировано передать сотрудникам ТЦК, а остальное оставить себе.

Судья Франковского районного суда Львова Юлия Марков проанализировала все доказательства и признала Чуму виновным в злоупотреблении влиянием, назначив ему штраф в размере 224 тысяч гривен. Приговор можно оспорить.

Также Politeka писала о том, что железнодорожный районный суд Львова вынес приговор врачу-онкологу Игорю Бекару за коррупционные действия. Он получил 1500 долларов за влияние на сотрудников МСЭК по продолжению группы инвалидности. Суд назначил ему штраф в размере 68 тысяч гривен.

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