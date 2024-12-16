Економіст також підкреслив, що в зимовий та весняний періоди продукти традиційно дорожчають.

Наступного року ціна гречки може підвищитися на 20-25%. Тому українцям доцільно заздалегідь запастися цим популярним продуктом.

Про це зазначає доктор соціальної економіки Зіновій Свереда в ефірі телеканалу "Київ".

Невтішний прогноз

Експерт, каже, що до кінця року рівень інфляції досягне 9,7%, що спричинить значне подорожчання продуктів, зокрема й гречки.

«Середньоочікуване подорожчання гречки становить 20-25%, як і інших продуктів. Найбільш розумно зараз купувати не по 1 кг, а відразу по 10 кг», — повідомляє Зіновій Свереда.

Економіст також підкреслив, що в зимовий та весняний періоди продукти традиційно дорожчають. В Україні додатково на це впливають висока інфляція, війна та дефіцит робочої сили на виробництві.

Свереда також попередив, що зниження ціни на продукти наразі не очікується.

Також Politeka писала про те, що ціни на продукти в Україні зростають майже щодня і експерти пов'язують подорожчання з низькою врожайністю, зниженням якості овочів і фруктів, а також швидким виснаженням минулорічних запасів.

Українцям розповіли, як змінилася ціна на інгредієнти для класичного салату Олів'є за останній рік і що діється з цінами на продукти в Україні загалом.

Згідно з даними Державної служби статистики, у жовтні 2024 року ціни на харчові продукти значно зросли.

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