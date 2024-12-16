Экономист также подчеркнул, что в зимний и весенний периоды продукты традиционно дорожают.

В следующем году цена гречихи может повыситься на 20-25%. Поэтому украинцам целесообразно заранее запастись этим популярным продуктом.

Об этом отмечает доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире телеканала "Киев".

Неутешительный прогноз

Эксперт, говорит, что к концу года уровень инфляции достигнет 9,7%, что повлечет за собой значительное подорожание продуктов, в том числе и гречихи.

«Среднеожиданное удорожание гречихи составляет 20-25%, как и других продуктов. Наиболее разумно сейчас покупать не по 1 кг, а сразу по 10 кг», — сообщает Зиновий Свереда.

Экономист также подчеркнул, что в зимний и весенний периоды продукты традиционно дорожают. В Украине дополнительно на это оказывают влияние высокая инфляция, война и дефицит рабочей силы на производстве.

Свереда также предупредил, что снижение цены на продукты пока не ожидается.

Также Politeka писала о том, что цены на продукты в Украине растут почти каждый день и эксперты связывают удорожание с низкой урожайностью, снижением качества овощей и фруктов, а также скорым истощением прошлогодних запасов.

Украинцам рассказали, как изменилась цена на ингредиенты для классического салата Оливье за ​​последний год и что происходит с ценами на продукты в целом.

Согласно данным Государственной службы статистики, в октябре 2024 г. цены на пищевые продукты значительно выросли.

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