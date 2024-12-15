У такій ситуації важливо знати, як зарядити ноутбук без доступу до розетки.

Експерти розкрили п'ять перевірених способів, які допоможуть вам залишатися на зв'язку навіть у найбільш складних умовах.

Power bank для ноутбука

Одним із найпопулярніших способів є використання павербанка з високою ємністю. Для зарядки ноутбука найкраще підходять моделі ємністю від 20 000 мАч. Важливо перевірити, чи має павербанк роз'єм Type C для підключення до ноутбука.

Автомобільний акумулятор

Якщо під рукою немає павербанка, автомобільний акумулятор — чудова альтернатива. Для цього знадобиться інвертор, який перетворює постійний струм автомобіля в змінний. Наприклад, інвертор BESTEK 300W здатен забезпечити достатню потужність для зарядки ноутбука.

Суперакумулятор для ноутбука

Для тих, у кого є резервний акумулятор ноутбука, цей варіант стане у пригоді. Спеціальні батареї для ноутбуків дозволяють замінити оригінальний акумулятор у разі потреби. Однак це не найефективніший метод, і він підходить тільки для екстрених ситуацій.

Телефон або планшет для зарядки

Деякі смартфони, зокрема Samsung, і планшети, такі як iPad, підтримують функцію зворотної зарядки. Це дозволяє використовувати їх як павербанк для ноутбука. Щоб активувати цю функцію, достатньо увімкнути її у налаштуваннях пристрою. Проте використовуйте цей метод обережно, щоб не пошкодити батарею смартфона.

Сонячні батареї

Переносні сонячні панелі — це екологічно чистий спосіб зарядки ноутбука. Такі батареї можуть генерувати до 100 Вт енергії, що достатньо для зарядки більшості ноутбуків. Панель можна підключити до ноутбука через Type C або стандартний кабель з круглим роз'ємом.

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