В такой ситуации важно знать, как зарядить ноутбук без доступа к розетке.

Эксперты раскрыли пять проверенных способов, которые помогут оставаться на связи даже в наиболее сложных условиях.

Power bank для ноутбука

Одним из самых популярных способов есть использование павербанка с высокой емкостью. Для зарядки ноутбука лучше всего подходят модели емкостью от 20 000 мАч. Важно проверить, имеет ли павербанк разъем Type C для подключения к ноутбуку.

Автомобильный аккумулятор

Если под рукой нет павербанка, автомобильный аккумулятор – отличная альтернатива. Для этого понадобится инвертор, превращающий постоянный ток автомобиля в переменный. К примеру, инвертор BESTEK 300W способен обеспечить достаточную мощность для зарядки ноутбука.

Супераккумулятор для ноутбука

Для тех, у кого есть резервный аккумулятор ноутбука, этот вариант пригодится. Специальные батареи для ноутбуков позволяют заменить оригинальный аккумулятор в случае необходимости. Однако это не самый эффективный метод, и он подходит только для экстренных ситуаций.

Телефон или планшет для зарядки

Некоторые смартфоны, включая Samsung, и планшеты, такие как iPad, поддерживают функцию обратной зарядки. Это позволяет использовать их как павербанк для ноутбука. Для включения этой функции достаточно включить ее в настройках устройства. Однако используйте этот метод осторожно, чтобы не повредить батарею смартфона.

Солнечные батареи

Переносные солнечные панели – это экологически чистый способ зарядки ноутбука. Такие батареи могут генерировать до 100 Вт энергии, что достаточно для зарядки большинства ноутбуков. Панель можно подключить к ноутбуку через Type C или стандартный кабель с круглым разъемом.

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