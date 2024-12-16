У випадку, якщо адресат не з'являється, відлік терміну виконання обов'язку не починається.

В Україні триває мобілізація, і військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки, зокрема через пошту, протес отримання повістки має свої чіткі правила, які потрібно виконувати, інакше можливі штрафи.

Начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало пояснив в інтерв’ю «Суспільному», що отримати повістку адресат має особисто.

Правила отримання повістки поштою

У випадку, якщо адресат не з'являється, відлік терміну виконання обов'язку не починається.

«Людина має три доби, щоб з’явитися до територіального комплектування центру після створення повістки. Якщо вона не зробить це, на четвертий день можна ініціювати розшук," — каже Монукало.

Важливо, що забрати повістку може лише сам військовозобов'язаний, або його законний представник. Інші родичі не мають права отримувати такі документи замість адресата.

Чи передбачений штраф за неотримання повістки з пошти

Юрист Марія Михайленко в коментарі "УНІАН" уточнила, що ігнорування повістки, надісланої поштою, може мати фінансові наслідки. Якщо військовозобов'язаний не забрав повістку або не з'явився до ТЦК, йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Розмір штрафу залежить від рішення територіального центру комплектування, у деяких випадках при першому порушенні штрафи становлять мінімальну суму — 17 тисяч гривень. Повторне ігнорування може призвести до максимального штрафу у 25 тисяч гривень.

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