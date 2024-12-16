В случае если адресат не появляется, отсчет срока исполнения обязанности не начинается.

В Украине продолжается мобилизация , и военнообязанные мужчины продолжают получать повестки, в частности по почте, протес получения повестки имеет свои четкие правила, которые нужно выполнять, иначе возможны штрафы.

Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало объяснил в интервью «Общественному», что получить повестку адресат должен лично.

Правила получения повестки по почте

В случае если адресат не появляется, отсчет срока исполнения обязанности не начинается.

«У человека трое суток, чтобы явиться к территориальному комплектованию центра после создания повестки. Если она не сделает это, на четвертый день можно инициировать розыск, - говорит Монукало.

Важно, что забрать повестку может только сам военнообязанный или его законный представитель. Остальные родственники не имеют права получать такие документы вместо адресата.

Предусмотрен ли штраф за неполучение повестки из почты

Юрист Мария Михайленко в комментарии "УНИАН" уточнила, что игнорирование повестки, отправленной по почте, может иметь финансовые последствия. Если военнообязанный не забрал повестку или явился в ТЦК, ему грозит штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Размер штрафа зависит от решения территориального центра комплектования, в некоторых случаях при первом нарушении штрафы составляют минимальную сумму – 17 тысяч гривен. Повторное игнорирование может привести к максимальному штрафу в 25 тысяч гривен.

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