Мобільний інтернет став необхідною частиною повсякденного життя, але часом його повільна робота може розчарувати.

Експерти iTech.ua поділилися кількома перевіреними методами для покращення швидкості і стабільності інтернет-зʼєднання на мобільних пристроях.

Першим кроком варто перевірити основні фактори, такі як стан SIM-карти, наявність помилок у програмному забезпеченні та залишок ліміту мобільного інтернету. Якщо з цим все в порядку, настав час застосувати більш складні заходи.

Фахівці радять кілька дієвих кроків для збільшення швидкості. Іноді зміна стандартного DNS-сервера на більш швидкий (наприклад, Google DNS або Cloudflare) може значно покращити швидкість зʼєднання. Інша порада - якщо ваш пристрій підтримує 4G, але підключається до повільнішої мережі, спробуйте вручну встановити зʼєднання з 4G.

Занадто багато збережених даних у програмах також можуть уповільнювати роботу інтернету. Регулярне очищення кешу може покращити швидкість. А ще включення та вимкнення "Режиму польоту" дозволяє швидко перезавантажити зʼєднання. Окрім цього, експерти радять регулярно оновлювати операційну систему та браузери, щоб уникнути помилок і покращити продуктивність. Якщо і це не допомагає, то спеціалізовані додатки можуть допомогти оптимізувати зʼєднання.

Також, для більш досвідчених користувачів, є кілька додаткових рекомендацій. Фахівці наголошують, що чистий пристрій працює швидше, тому рекомендують регулярно видаляти зайві файли та програми. Вони звертають увагу і на те, що багато додатків працюють у фоновому режимі, забираючи частину мобільного трафіку. Для збільшення швидкості інтернету також радять регулярно оновлювати iOS або Android. Розширення можуть сповільнювати роботу браузера, тому їх також варто обмежити.

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