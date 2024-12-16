До компанії підійшов 40-річний військовослужбовець, який попросив грошей, але замість допомоги отримав побої.

В Івано-Франківську відбувся напад на військовослужбовця, в якому взяли участь троє молодих чоловіків, і за скоєння злочину їх притягнули до кримінальної відповідальності.

Згідно з матеріалами суду, інцидент трапився 11 вересня. Один із мешканців міста повідомив поліцію про побиття військового та надав відеодокази.

Правоохоронці швидко встановили і затримали нападників. Ними виявилисяе троє молодих людей віком 17, 21 та 26 років. Найстарший із них уже мав судимість. За інформацією слідства, напад стався під час розпиття алкоголю в центрі міста. До компанії підійшов 40-річний військовослужбовець, який попросив грошей, але замість допомоги отримав побої. Унаслідок нападу потерпілий зазнав забоїв голови й тіла.

Через два дні, 13 вересня, всі троє нападників отримали підозру за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), зокрема за частинами другою та третьою. Двом повнолітнім підозрюваним призначили домашній арешт.

Рішення суду

28 листопада Івано-Франківський міський суд ухвалив вирок. Обвинувачені визнали провину, уклали угоду з прокурором і розкаялись у своїх діях. Суд призначив їм покарання: два роки та півтора року позбавлення волі відповідно, але замінив це на один рік випробувального терміну.

Наразі вирок не набрав чинності. Сторони мають 30 днів для подання апеляції.

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