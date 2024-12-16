В Ивано-Франковске произошло нападение на военнослужащего, в котором приняли участие трое молодых мужчин, и за совершение преступления их привлекли к уголовной ответственности.

Согласно материалам суда, инцидент произошел 11 сентября. Один из жителей города сообщил полицию об избиении военного и предоставил видеодоказательства.

Правоохранители быстро установили и задержали нападавших. Ими оказались трое молодых людей в возрасте 17, 21 и 26 лет. Старший из них уже имел судимость. По информации следствия, нападение произошло во время распития алкоголя в центре города. К компании подошел 40-летний военнослужащий, попросивший денег, но вместо помощи получивший побои. В результате нападения пострадавший испытал ушибы головы и тела.

Через два дня, 13 сентября, все трое нападавших получили подозрение по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), в том числе по части второй и третьей. Двум совершеннолетним подозреваемым был назначен домашний арест.

Решение суда

28 ноября Ивано-Франковский городской суд вынес приговор. Обвиняемые признали вину, заключили соглашение с прокурором и раскаялись в своих действиях. Суд назначил им наказание: два года и полтора года лишения свободы соответственно, но заменил это на год испытательного срока.

Пока приговор не вступил в силу. Стороны имеют 30 дней для подачи апелляции.

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