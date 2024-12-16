Для цього використовується символ зірочки, який є маркером для заміненої банкноти.

Особливий символ у вигляді зірочки з'являється не випадково, а через дефекти в процесі друку грошей, і хоча цей символ не змінює номінальну вартість купюри, деякі люди готові продати такі банкноти за вищу ціну.

Як пише сайт Новини.LIVE, символ зірочки на доларах мають певне значення, а також дозволяють заробити на рідкісних банкнотах.

Причини виникнення зірочки на грошах

За умов найсучаснішого обладнання і технологій у процесі друку грошей можуть виникати дефекти — брак чи типографічні помилки. У таких випадках банкноти замінюють.

За словами експертів US Currency Education Program, кожна банкнота має унікальний серійний номер, який не повинен повторюватися. Коли проводиться заміна дефектних купюр, потрібно якимось чином відрізнити їх від залишків, не порушуючи послідовність номерів. Для цього використовується символ зірочки, який є маркером для заміненої банкноти.

Тобто, зірочка — це позначка, що банкнота була замінена через дефекти, але вона не впливає на її номінальну вартість. Однак вона часто стає об'єктом колекціонування, що пояснює запит на такі гроші. В Україні можна зустріти пропозиції продати долари із зірочкою.

Ціни на такі банкноти можуть значно варіюватись. Наприклад, на платформі OLX один долар із символом зірочки пропонуються за 250 грн, а деякі продавці готові продати 100-доларову банкноту за 5 800 грн через рідкісний символ.

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