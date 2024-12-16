Особый символ в виде звездочки появляется не случайно, а из-за дефектов в процессе печати денег, и хотя этот символ не изменяет номинальную стоимость купюры , некоторые люди готовы продать такие банкноты по более высокой цене.

Как пишет сайт Новости.LIVE, символ звездочки на долларах имеют определенное значение, а также позволяют заработать на редких банкнотах.

Причины возникновения звездочки на деньгах

При современном оборудовании и технологиях в процессе печати денег могут возникать дефекты — брак или типографические ошибки. В таких случаях банкноты заменяют.

По словам экспертов US Currency Education Program, у каждой банкноты есть уникальный серийный номер, который не должен повторяться. Когда производится замена дефектных купюр, нужно каким-то образом отличить их от остатков, не нарушая последовательность номеров. Для этого используется символ звездочки, являющийся маркером для замененной банкноты.

То есть, звездочка – это отметка, что банкнота была заменена из-за дефектов, но она не влияет на ее номинальную стоимость. Однако она часто становится объектом коллекционирования, объясняющим запрос на такие деньги. В Украине можно встретить предложение продать доллары со звездочкой.

Цены на банкноты могут значительно варьироваться. К примеру, на платформе OLX один доллар с символом звездочки предлагаются за 250 грн, а некоторые продавцы готовы продать 100-долларовую банкноту за 5 800 грн через редкий символ.

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