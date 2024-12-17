Звичайно, не можна гарантувати, що хтось буде нечупарам тільки тому, що він належить до певного знаку Зодіаку, або що інші знаки не будуть нечупарами, але ці троє, безумовно, з найбільшою ймовірністю зіткнуться з труднощами при виконанні домашніх справ.

Які знаки Зодіаку Люблять безлад та хаос:

На першому місці у нас Терези. Звичайно, ці миролюбні та дипломатичні знаки люблять гармонію, але це не завжди означає, що вони підтримують чистоту в будинку.

Як повітряний знак, керований Венерою, планетою задоволення, Терези можуть бути трохи надто легковажними та безтурботними, щоб займатися своїми справами. У них занадто багато соціальних зобов'язань, які потрібно відвідати, або вони просто воліли б зайнятися чимось веселішим — тож справи можуть зачекати!

Звичайно, будучи найбільш орієнтованим на відносини знаком, найкращий спосіб для Терезів подолати перешкоду прибирання — запросити людей. Ніщо не запалить в них вогонь прибирання краще, ніж запрошення гостей, тому що Терези люблять догоджати та підтримувати видимість.

Другий найбезладніший знак зодіаку — Стрілець, з зовсім інших причин, ніж Терези.

Тим не менш, Стрілець занадто спонтанний і шукає пригод, щоб пов'язувати себе нудними речами на зразок домашніх справ. Ці люди оптимістичні і просто хочуть добре провести час, а це не часто призводить до серйозного ставлення до домашніх справ.

Класичний Стрілець, швидше за все, не надто переживатиме, якщо у нього вдома безлад, тому він міг би дозволити собі мати вдома друзів, сусідів по кімнаті або членів сім'ї, які могли б контролювати виконання ним своєї частки роботи по дому.

І, нарешті, Телець — третій найбезладніший знак зодіаку. Це не дивно, адже це фіксований земний знак зодіаку. У той час як інші земні знаки, Діва та Козеріг, пишаються своєю організованістю та структурою, Телець трохи більш відчайдушний.

У кращому разі вони поступливі, оскільки ними керує Венера (як і Терези), але в гіршому випадку Тельці мають репутацію лінивих і тих, що «застрягають» людей, яким важко знайти мотивацію, навіть якщо вони щиро хочуть щось зробити.

У випадку зі збиранням, як ви можете собі уявити, Телець може впасти в неробство, коли його будинок безладний. Але, як і Терези, вони цінують гарну обстановку, тому їм може допомогти залучення друзів для допомоги у прибиранні, коли це дійсно необхідно, або навіть просто присутність когось, хто допоможе запустити процес.

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