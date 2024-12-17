Конечно, нельзя гарантировать, что кто-то будет неряхой только потому, что он принадлежит к определенному знаку Зодиака, или что другие знаки не будут неряхами, но эти трое, безусловно, с наибольшей вероятностью столкнутся с трудностями при выполнении домашних дел.

Какие знаки Зодиака Любят беспорядок и хаос:

На первом месте у нас Весы. Конечно, эти миролюбивые и дипломатичные знаки любят гармонию, но это не всегда означает, что они поддерживают чистоту в доме.

Как воздушный знак, управляемый Венерой, планетой удовольствия, Весы могут быть немного слишком легкомысленными и беззаботными, чтобы заниматься своими делами. У них слишком много социальных обязательств, которые нужно посетить, или они просто предпочли бы заняться чем-то более веселым — так что дела могут подождать!

Конечно, будучи наиболее ориентированным на отношения знаком, лучший способ для Весов преодолеть препятствие уборки — пригласить людей. Ничто не зажжет в них огонь уборки лучше, чем приглашение гостей, потому что Весы любят угождать и поддерживать видимость.

Второй самый беспорядочный знак зодиака — Стрелец , по совершенно иным причинам, чем Весы. Во-первых, Стрелец — огненный знак, управляемый Юпитером, планетой удачи и расширения. Юпитер может быть удачливым, но он не совсем дисциплинирован — это своего рода свободолюбивая планета зодиака.

Тем не менее, Стрелец слишком спонтанен и ищет приключений, чтобы связывать себя скучными вещами вроде домашних дел. Эти люди оптимистичны и просто хотят хорошо провести время, а это не часто приводит к серьезному отношению к домашним делам.

Классический Стрелец, скорее всего, не будет слишком переживать, если у него дома беспорядок, поэтому он мог бы позволить себе иметь дома друзей, соседей по комнате или членов семьи, которые могли бы контролировать выполнение им своей доли работы по дому.

И, наконец, Телец — третий самый беспорядочный знак зодиака. Это неудивительно, ведь это фиксированный земной знак зодиака. В то время как другие земные знаки, Дева и Козерог, гордятся своей организованностью и структурой, Телец немного более бесшабашный.

В лучшем случае они покладисты, поскольку ими управляет Венера (как и Весы), но в худшем случае Тельцы имеют репутацию ленивых и «застревающих» людей, которым трудно найти мотивацию, даже если они искренне хотят что-то сделать.

В случае с уборкой, как вы можете себе представить, Телец может впасть в безделье, когда его дом в беспорядке. Но, как и Весы, они ценят красивую обстановку, поэтому им может помочь привлечение друзей для помощи в уборке, когда это действительно необходимо, или даже просто присутствие кого-то, кто поможет запустить процесс.

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