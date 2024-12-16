У 2025 році деякі категорії пасажирів, зокрема діти, пенсіонери та студенти, продовжать отримувати пільги на проїзд в Укрзалізниці, що дозволить значно економити на квитках.
Про це інформує Укрзалізниця.
Хто має пільги в Укрзалізниці?
Пільги діють як на приміських, так і на міських поїздах. Для отримання знижки необхідно мати документ, що підтверджує належність до пільгової категорії.
Пільги для дітей у 2025 році:
Діти до 6 років: безкоштовний проїзд без окремого місця.
Діти 6–14 років: знижка 25%.
Діти з багатодітних сімей: безкоштовний проїзд на приміських поїздах.
Діти з інвалідністю: знижка 50% з жовтня по травень, безкоштовний приміський проїзд.
Діти-сироти та постраждалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд на приміських рейсах.
Пільги для осіб з інвалідністю у 2025 році:
Інваліди першої групи та супроводжуючі: 50% знижка на приміських рейсах з жовтня по травень, безкоштовний приміський проїзд.
Інваліди війни: безкоштовні або поїздки зі знижками раз на рік чи два.
Пострадалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд на приміських рейсах.
Пільги для учасників бойових дій та ветеранів:
Учасники бойових дій: безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення).
Ветерани Другої світової війни (85+ років): 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон.
Батьки загиблих військових: окремі пільги.
Пільги для інших категорій:
Пенсіонери: безкоштовний проїзд на первинних поїздах за пенсійним посвідченням "за віком".
Студентам: 50% знижка на внутрішні та міжнародні рейси у вагонах 2-го та 3-го класу за студентським квитком.
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