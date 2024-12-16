Для деяких осіб передбачено безкоштовний проїзд або знижку до 50%.

У 2025 році деякі категорії пасажирів, зокрема діти, пенсіонери та студенти, продовжать отримувати пільги на проїзд в Укрзалізниці, що дозволить значно економити на квитках.

Про це інформує Укрзалізниця.



Хто має пільги в Укрзалізниці?

Пільги діють як на приміських, так і на міських поїздах. Для отримання знижки необхідно мати документ, що підтверджує належність до пільгової категорії.

Пільги для дітей у 2025 році:

Діти до 6 років: безкоштовний проїзд без окремого місця.

Діти 6–14 років: знижка 25%.

Діти з багатодітних сімей: безкоштовний проїзд на приміських поїздах.

Діти з інвалідністю: знижка 50% з жовтня по травень, безкоштовний приміський проїзд.

Діти-сироти та постраждалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд на приміських рейсах.

Пільги для осіб з інвалідністю у 2025 році:

Інваліди першої групи та супроводжуючі: 50% знижка на приміських рейсах з жовтня по травень, безкоштовний приміський проїзд.

Інваліди війни: безкоштовні або поїздки зі знижками раз на рік чи два.

Пострадалі від Чорнобильської катастрофи: безкоштовний проїзд на приміських рейсах.

Пільги для учасників бойових дій та ветеранів:

Учасники бойових дій: безкоштовна подорож раз на рік (туди й назад) та 50% знижки на внутрішні рейси (потрібне посвідчення).

Ветерани Другої світової війни (85+ років): 50% знижки на проїзд раз на рік або необмежені пільгові поїздки в сезон.

Батьки загиблих військових: окремі пільги.

Пільги для інших категорій:

Пенсіонери: безкоштовний проїзд на первинних поїздах за пенсійним посвідченням "за віком".

Студентам: 50% знижка на внутрішні та міжнародні рейси у вагонах 2-го та 3-го класу за студентським квитком.

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