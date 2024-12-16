В 2025 году некоторые категории пассажиров, в частности, дети, пенсионеры и студенты, продолжат получать льготы на проезд в Укрзализныци, что позволит значительно экономить на билетах.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Кто имеет льготы в Укрзализныце?
Льготы действуют как на пригородных, так и на городских поездах. Для получения скидки необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.
Льготы для детей в 2025 году:
Дети до 6 лет: бесплатный проезд без отдельного места.
Дети 6-14 лет: скидка 25%.
Многодетные семьи: бесплатный проезд на пригородных поездах.
Дети с инвалидностью: скидка 50% с октября по май, бесплатный загородный проезд.
Дети-сироты и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд по пригородным рейсам.
Льготы для лиц с инвалидностью в 2025 году:
Инвалиды первой группы и сопровождающие: скидка 50% на пригородных рейсах с октября по май, бесплатный пригородный проезд.
Инвалиды войны: бесплатные или поездки со скидками раз в год или два.
Пострадавший от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд на пригородных рейсах.
Льготы для участников боевых действий и ветеранов:
Участники боевых действий: бесплатное путешествие раз в год (туда и обратно) и 50% скидки на внутренние рейсы (требуется удостоверение).
Ветераны Второй мировой войны (85 лет): 50% скидки на проезд раз в год или неограниченные льготные поездки в сезон.
Родители погибших военных: отдельные льготы.
Льготы для других категорий:
Пенсионеры: бесплатный проезд на первичных поездах по пенсионному удостоверению "по возрасту".
Студентам: 50% скидка на внутренние и международные рейсы в вагонах 2-го и 3-го класса по студенческому билету.
Последние новости Украины:
Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.
Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.
В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.