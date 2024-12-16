Для некоторых гостей предоставляется бесплатный проезд или скидка до 50%.

В 2025 году некоторые категории пассажиров, в частности, дети, пенсионеры и студенты, продолжат получать льготы на проезд в Укрзализныци, что позволит значительно экономить на билетах.

Об этом сообщает Укрзализныця.



Кто имеет льготы в Укрзализныце?

Льготы действуют как на пригородных, так и на городских поездах. Для получения скидки необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.

Льготы для детей в 2025 году:

Дети до 6 лет: бесплатный проезд без отдельного места.

Дети 6-14 лет: скидка 25%.

Многодетные семьи: бесплатный проезд на пригородных поездах.

Дети с инвалидностью: скидка 50% с октября по май, бесплатный загородный проезд.

Дети-сироты и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд по пригородным рейсам.

Льготы для лиц с инвалидностью в 2025 году:

Инвалиды первой группы и сопровождающие: скидка 50% на пригородных рейсах с октября по май, бесплатный пригородный проезд.

Инвалиды войны: бесплатные или поездки со скидками раз в год или два.

Пострадавший от Чернобыльской катастрофы: бесплатный проезд на пригородных рейсах.

Льготы для участников боевых действий и ветеранов:

Участники боевых действий: бесплатное путешествие раз в год (туда и обратно) и 50% скидки на внутренние рейсы (требуется удостоверение).

Ветераны Второй мировой войны (85 лет): 50% скидки на проезд раз в год или неограниченные льготные поездки в сезон.

Родители погибших военных: отдельные льготы.

Льготы для других категорий:

Пенсионеры: бесплатный проезд на первичных поездах по пенсионному удостоверению "по возрасту".

Студентам: 50% скидка на внутренние и международные рейсы в вагонах 2-го и 3-го класса по студенческому билету.

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