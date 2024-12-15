16 грудня, дізнайтеся, яке у цей день церковне свято за новим та старим календарем

16 грудня за новим церковним календарем згадують святого Аггея, одного з дванадцяти малих пророків.

У народному календарі 16 грудня називають Агєєв день.

16 грудня (29 грудня за старим стилем) – день пам'яті пророка Агея (Аггея) – одного з останніх пророків Старого Завіту.

Свято 16 грудня за старим стилем – день пам'яті святого Іоанна Молчальник.

У день пам'яті святого 16 грудня можна піти до храму. Святий Аггей вважається покровителем немовлят, тому йому потрібно молитися за здоров'я дітей і просити захистити від пристріту.

Святому також моляться за визволення від поганих звичок і просять зберегти в душі віру і добро.

Пророк Аггей може наставити на праведне життя, він особливо наголошує на тих, хто працює.

16 грудня потрібно більше часу приділити сім'ї, дітям та онукам.

Чого не можна робити 16 грудня:

16 грудня не можна багато говорити і писати, здавна вірили, що мовчання може залучити успіх.

Не треба цього дня лінуватися та уникати роботи.

Не рекомендується 16 грудня думати лише про матеріальні блага.

16 грудня не підходить для генерального прибирання, наші предки побоювалася, що чекатимуть на одні невдачі наступного року.

Цього дня ваш гаманець не повинен бути порожнім, щоби не провести рік у фінансових проблемах.

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