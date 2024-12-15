16 декабря, узнайте, какой в этот день церковный праздник по новому и старому календарю

16 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Аггея, одного из двенадцати малых пророков.

В народном календаре 16 декабря называют Агеев день.

16 декабря (29 декабря по старому стилю) - день памяти пророка Агея (Аггея) - одного из последних пророков Ветхого завета.

Праздник 16 декабря по старому стилю - день памяти святого Иоанна Молчальник.

В день памяти святого 16 декабря можно пойти в храм. Святой Аггей считается покровителем младенцев, поэтому ему нужно молиться о здоровье детей и просить защитить от сглаза.

Святому также молятся об избавлении от дурных привычек и просят сохранить в душе веру и добро.

Пророк Аггей может наставить на праведную жизнь, он особо отмечает тех, кто трудится.

16 декабря нужно больше времени уделить семье, детям и внукам.

Чего нельзя делать 16 декабря:

16 декабря нельзя много говорить и писать, издавна верили, что молчание может привлечь удачу.

Не нужно в этот день лениться и избегать работы.

Не рекомендуется 16 декабря думать лишь о материальных благах.

16 декабря не подходит для генеральной уборки, наши предки опасалась, что будут ждать одни неудачи в следующем году.

В этот день ваш кошелек не должен быть пустым, дабы не провести год в финансовых проблемах.

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