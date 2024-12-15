В Україні планують замінити 2 мільйони вуличних ліхтарів, причому перша половина замін буде здійснена вже за півроку - ця ініціатива дозволить щорічно економити електроенергію.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

Він пояснив, що заміна 1 мільйона ліхтарів дозволить зекономити приблизно 500 гігават-годин електроенергії на рік.

Очікується, що рішення щодо фінансування буде ухвалено впродовж наступних двох місяців, після чого громади зможуть почати реалізацію проектів. За словами Сухомлина, підтримка громад є одним з пріоритетів для донорів, і заходи з енергоефективності знаходяться в їхньому фокусі.

Досвід використання енергоощадних технологій вже показав свою ефективність. У Житомирі кілька років тому було повністю замінено старі газові ліхтарі на сучасні LED-світильники. Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Житомирської міської ради Сергій Ковальчук зазначив, що після модернізації споживання електроенергії знизилось майже вдвічі – з 3,4 до 1,7 кВт⋅год.

Як пояснив Сухомлин, заміна ліхтарів має стратегічне значення для України. Вона не лише зменшить споживання енергії, а й сприятиме зниженню викидів парникових газів, економії коштів для місцевих громад і зменшенню навантаження на енергосистему країни.

Українці розкритикували ініціативу, більшість подумали, що на такому проекті можна провернути корупційну схему: "Може най лампочки поміняють, а не ліхтарі... Чи так багато не напилиш?", "А з сонячними панелями не хочете встановити?", "А дерева ще не всі посадили? Саме час", "Спочатку на енергоощадних моделях треба бабло розпиляти, а потім вже на сонячних панелях".

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