В Украине планируют заменить 2 миллиона уличных фонарей, причем первая половина замен будет осуществлена уже через полгода - эта инициатива позволит ежегодно экономить электроэнергию.
Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.
Он пояснил, что замена 1 миллиона фонарей позволит сэкономить около 500 гигаватт-часов электроэнергии в год.
Ожидается, что решение о финансировании будет принято в течение следующих двух месяцев, после чего общины смогут начать реализацию проектов. По словам Сухомлина, поддержка общин является одним из приоритетов для доноров, и меры по энергоэффективности находятся в их фокусе.
Опыт использования энергосберегающих технологий уже показал свою эффективность. В Житомире несколько лет назад были полностью заменены старые газовые фонари на современные LED-светильники. Директор коммунального предприятия "Горсвет" Житомирского городского совета Сергей Ковальчук отметил, что после модернизации потребление электроэнергии снизилось почти вдвое - с 3,4 до 1,7 кВт·ч.
Как пояснил Сухомлин, замена фонарей имеет стратегическое значение для Украины. Она не только снизит потребление энергии, но и будет способствовать снижению выбросов парниковых газов, экономии средств для местных общин и уменьшению нагрузки на энергосистему страны.
Украинцы раскритиковали инициативу, большинство подумали, что на таком проекте можно провернуть коррупционную схему: "Может, лампочки поменяют, а не фонари... Так ли много не напишь?", "А с солнечными панелями не хотите установить?", "А деревья еще не все посадили? Самое время", "Сначала на энергосберегающих моделях нужно бабло распилить, а потом уже на солнечных панелях".
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